Roma, Nainggolan: "No al Chelsea? Scelta di vita. Domenica Juventus-Inter..."

30/01/2017 20:48

NEWS ROMA/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Radja Nainggolan ha commentato la pesante sconfitta rimediata in casa della Sampdoria che ha allontanato la Roma dal primo posto in classifica occupato dalla Juventus: "C'è rammarico perché siamo andati due volte in vantaggio, abbiamo sbagliato la classifica. Quanto è stata grande l'occasione persa? Noi vogliamo vincere, c'è tanta delusione perché abbiamo perso un po' di strada con la Juventus, ci credevamo e ci crediamo, dobbiamo tenere a distanza anche il Napoli".

CORSA SCUDETTO - "Cosa deve fare la Roma per credere di arrivare davanti alla Juventus? Avevamo cambiato rispetto all'anno scorso, con partite chiuse 1-0 che una volta non vincevamo e questo ci stava dando fiducia. Siamo sempre fiduciosi, sperimo sia stato solamente un passo falso, il campionato è ancora lungo e si può sempre recuperare. Cosa succede nello spogliatoio dopo una sconfitta come quella di ieri? Si vedono facce deluse, siamo consapevoli di poter fare meglio, forse sono partite che ti danno la botta e ti fanno stare meglio".

NO AL CHELSEA - "Se ogni tanto ripenso al no detto al Chelsea? Io ho fatto una scelta di vita, sono dodici anni che sono in Italia, sono rispettato ed ho conquistato tanto qua, ricominciare da un'altra parte non ne avevo tanta voglia".

JUVENTUS-INTER - "Se tifiamo l'Inter domenica prossima con la Juventus? Stanno andando forte, speriamo che il risultato possa essere a nostro favore, anche il pareggio".