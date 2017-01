Calciomercato Juventus, tentativo Chelsea per Kolasinac

30/01/2017 20:40

CALCIOMERCATO JUVENTUS KOLASINAC CHELSEA / Il Chelsea torna alla carica per Sead Kolasinac. Come svela 'Sky Sports UK', nelle ultime ore Antonio Conte non si sente coperto sulla sinistra nonostante il ritorno anticipato di Ake dal prestito al Brentford. Secondo l'emittente britannica il bosniaco continua ad essere nel mirino della Juventus che potrebbe ripensare a lui per sostituire Evra.

Kolasinac, che ha un contratto in scadenza a giugno, viene valutato 4 milioni di euro dallo Schalke 04.

D.G.