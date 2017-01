Calciomercato Napoli, agente Gabbiadini: "Tutto fatto. De Laurentiis un signore"

30/01/2017 20:31

CALCIOMERCATO NAPOLI GABBIADINI SOUTHAMPTON / Ormai non resta che l'ufficialità: Manolo Gabbiadini è un calciatore del Southampton, per la cifra di 17 milioni di euro più 3 di bonus come vi abbiamo svelato. Contattato da 'Radio Kiss Kiss', l'entourage della punta ha confermato: "Il giocatore militerà in Premier League, l'affare ha avuto buon esito". Nelle prossime ore si chiuderà definitivamente la sua avventura in azzurro.

Successivamente Silvio Pagliari, agente del giocatore, è stato intercettato dai microfoni di 'Premium Sport': "Addio al Napoli? Scelta condivisa con il club azzurro. Non c'è ancora nulla nero su bianco ma abbiamo trovato disponibilità da parte del club. Della nazionale continuerà a far parte, l'obiettivo è il mondiale. Il ragazzo è contento di fare un'esperienza all'estero. De Laurentiis si è comportato da signore con il ragazzo".

Valutazione CM.IT: 20 milioni di euro

D.G.