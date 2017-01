STARHOTELS - Calciomercato Napoli, si decide il futuro di Giaccherini: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Dall'inviata Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

30/01/2017 19:52

CALCIOMERCATO NAPOLI / Ore calde per il calciomercato Napoli. Oltre alla cesssione di Manolo Gabbiadini al Southampton, gli azzurri stanno lavorando anche sul futuro di Emanuele Giaccherini, che ha mostrato la volontà di cambiare maglia dato lo scarso utilizzo concessogli finora. Come appreso dai nostri inviati allo Starhotels Business Palace di Milano, in questi minuti sono in corso delle riunioni per capire se esistono i margini per la cessione entro domani. La Roma segue da tempo Giaccherini, ma resta viva anche la soluzione Milan.

M.D.A.