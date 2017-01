Calciomercato Inter, Ranocchia vola in Premier League

30/01/2017 19:38

CALCIOMERCATO INTER RANOCCHIA HULL CITY / Accelerazione improvvisa per il futuro di Andrea Ranocchia: è a un passo il suo trasferimento dall'Inter all'Hull City. Le parti hanno trovato un accordo per il prestito secco del difensore nerazzurro con la società inglese che si accollerà l'intero ingaggio del calciatore. Ranocchia è atteso in Inghilterra dove domani sono in programma le visite mediche di rito.

Valutazione CM.IT: 5 milioni di euro

B.D.S.