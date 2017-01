Roma, Grenier si presenta: "Posso giocare in diversi ruoli. Sto bene fisicamente"

30/01/2017 19:38

ROMA GRENIER / Clement Grenier si presenta ai nuovi tifosi giallorossi. Il centrocampista arrivato dal Lione ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della Roma: "Le trattative per il mio trasferimento sono avvenute tutte molto in fretta. Sono consapevole di essere arrivato nella 'Città Eterna', una bellissima città. Sono felice di essere qui: ho incontrato il mister e i compagni di squadra. E' vero, in passato ho subito degli infortuni ma ormai li ho superati da un anno e mezzo. Mi sono allenato tutti i giorni e ho giocato con regolarità con il Lione. Ringrazio tutte le persone che hanno avuto in fiducia in me: in campo farò il massimo per questa maglia".

CONTATTI ESTIVI - "C’erano stati dei contatti con la Roma già in estate, le trattative non sono andate in porto per diverse ragioni e ho continuato a lavorare. Dopo una lunga permanenza e crescita professionale al Lione avevo voglia di compiere questo passo. Già in estate avevo parlato di Roma con Mapou. E quando nei giorni scorsi il tema è tornato di attualità abbiamo riaperto l’argomento e mi ha detto che questo è un grande club, che mi sarei trovato molto bene".

CARATTERISTICHE - "Posso ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo. Al Lione ho giocato sia davanti alla difesa sia mezz’ala, ma anche come numero 8 o numero 10 o sugli esterni. Vedremo come andrà in allenamento e dove vorrà impiegarmi l’allenatore, in ogni caso troverò il modo di aiutare la squadra. Calci piazzati? La passione è nata quando ero molto piccolo, poi ho avuto la fortuna di crescere al fianco di un grande specialista delle punizioni come Juninho. E' una delle mie qualità e nel calcio ai massimi livelli, con partite molto tirate, i calci piazzati possono fare la differenza: possono essere un’arma in più per la squadra”.

M.D.A.