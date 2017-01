Fiorentina, Davide Lippi: "Kalinic? Il mercato in Cina chiude il 28"

30/01/2017 19:09

FIORENTINA DAVIDE LIPPI KALINIC / Tra le trattative che hanno tenuto banco nel calciomercato di gennaio che si avvia alla conclusione, un posto di privilegio va assegnato sicuramente all'affare Kalinic, che ha rifiutato le avances del Tianjin di Cannavaro.

Davide Lippi, intermediario dell'operazione, ha commentato la trattativa a 'Sky': "Abbiamo provato ad imbastire questa operazion che poi si è chiusa così per il momento. Il mercato chiude il 31, in Cina il 28 febbraio qualcosa può ancora succedere. I tifosi della Fiorentina devo preoccuparsi? Finché Kalinic è un giocatore della Fiorentina no, credo che continuerà ad esserlo. Corvino ha dichiarato che il mercato della Fiorentina è chiuso, quindi..."

Al di là delle dichiarazioni, la pista Tianjin per Kalinic è tramontata visto che il club cinese ha annunciato l'acquisto di Pato.

