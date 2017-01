30/01/2017 19:11

CALCIOMERCATO PALERMO / Nuova cessione in casa Palermo. Fabrizio Alastra, portiere classe '97, sta per cominciare una nuova avventura al Benevento in Serie B. Come riporta 'Sky', l'affare sarebbe vicino alla chiusura sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

M.D.A.