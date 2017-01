Dall'inviata Eleonora Trotta (@elenora_trotta)

30/01/2017 18:55

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDRAGORA MATTIELLO / Mandragora e Mattiello verso la conferma alla Juventus: secondo quanto raccolto dai nostri inviati allo Starhotels Business Palace di Milano, la dirigenza bianconera ha deciso di non cedere i due calciatori in queste ultime ore di calciomercato. Salvo dietrofront last minute, centrocampista e difensore resteranno alla corte di Allegri anche in questa seconda fase di stagione.

B.D.S.