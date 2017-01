Calciomercato Napoli, agente Leandrinho: "Nessun movimento a gennaio"

30/01/2017 18:53

CALCIOMERCATO NAPOLI / Arrivato a Napoli in questa sessione di calciomercato, il giovane Leandrinho rappresenta un rinforzo più di prospettiva che per il presente. Tuttavia, non sembra destinato a lasciare gli azzurri in prestito, come spiegato da Joao Santos, suo agente, a 'Radio Kiss Kiss Napoli': "In questo mese di gennaio non ci sono state particolari richieste, lui si sta allenando con il Napoli e confidiamo nello staff tecnico azzurro per fargli recuperare la forma. Il calciatore dovrebbe restare sino a giugno. Numeri di maglia? Il ragazzo ha scelto il numero 18. Jorginho? Ieri ha giocato una buona gara, facendo il possibile ed ha fatto anche due buoni assist. Contro il Bologna gli azzurri devono ottenere i 3 punti".

M.D.A.