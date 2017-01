Calciomercato Milan, Bonaventura sotto i ferri: colpo last minute?

30/01/2017 18:38

CALCIOMERCATO MILAN BONAVENTURA VELOSO / Intervenuto chirurgico e oltre due mesi di stop: per Giacomo Bonaventura l'infortunio rimediato in Udinese-Milan è stato più grave del previsto. Il centrocampista di Montella salterà almeno un paio di mesi con il rischio di dover terminare qui la stagione. Ecco allora che potrebbe riaprirsi la strada ad un colpo last-minute per coprire la falla aperta dallo stop di Bonaventura: possibile un tentativo con il Genoa per Veloso, che arriverebbe senza esborso economico. Del portoghese si parlava già in precedenza ma i rossoblu devono trovare il sostituto. Sempre in Liguria potrebbe esserci un tentativo per Laxalt (sempre del Genoa) o per Cigarini (questa volta sponda Sampdoria). Da non escludere anche un approccio per Giaccherini anche se il Napoli non è intenzionato a lasciarlo partire.

B.D.S.