Osasuna, vicino l'arrivo di Sirigu

30/01/2017 18:34

OSASUNA PSG SIRIGU / Nuova esperienza per Salvatore Sirigu. L'esperto portiere del Siviglia, arrivato in prestito dal PSG in estate, non ha trovato molto spazio in questa prima parte di stagione. Così, riporta 'Sky', sarebbe ad un passo dalla chiusura la trattativa tra i francesi e l'Osasuna per un nuovo prestito. Sirigu proverà quindi a rilanciarsi nel club che attualmente è in zona retrocessione nella Liga spagnola.

M.D.A.