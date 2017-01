30/01/2017 18:25

VIDEO TELEGIORNALE CM.IT / Ritorna il tradizionale appuntamento con le ultime di calciomercato con le domande dei lettori. Da Paredes a Maxi Lopez passando per Laxalt, Rodriguez e non solo: come di consueto la nostra redazione risponde alle curiosità degli utenti della pagina Facebook di Calciomercato.it.

GUARDA IL VIDEO