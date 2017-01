Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

30/01/2017 18:07

CALCIOMERCATO LAZIO LEITNER AUGSBURG VINICIUS/ Sei mesi e due presenze: dovrebbe concludersi così l'avventura in Italia di Mortiz Leitner. Il 25enne centrocampista tedesco, arrivato alla Lazio nel calciomercato estivo, è vicino al ritorno in Germania: ad un passo la sua cessione all'Augsburg. Addio al club biancoceleste anche per Vinicius che si trasferisce all'Aek.