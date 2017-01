31/01/2017 04:48

LIVERPOOL ADAN - Il Liverpool torna alla carica per Adan. Il portiere in forza al Real Betis sarebbe nuovamente nel mirino di Klopp stando al 'Liverpool Echo'. Nelle prossime ore potrebbe esserci un'offerta dei 'Reds' per il 30enne estremo difensore, sotto contratto fino al 2019 con gli andalusi.



G.M.