Juventus, Higuain: "Allegri coraggioso. Ritorno speciale a Napoli. Su Dybala..."

JUVENTUS HIGUAIN / Gonzalo Higuain fa il punto sulle ultime news Juventus. Il forte attaccante argentino, presente a Milano per il Gran Galà del calcio, ha parlato delle recenti vittorie e delle prossime partite, che vedranno i bianconeri impegnati su più fronti. Il calciatore è partito dalla bella esperienza vissuta oggi con alcuni ragazzini, ai quali ha insegnato alcuni 'trucchi del mestiere': "E' sempre una cosa carina, quando i ragazzi si comportano così è meglio. E' stata una bella giornata, una bella esperienza perché dare un consiglio a gente che ti ascolta e vuole imparare da te è bellissimo - esordisce a 'Premium Sport' - Sono felice di poter aiutare almeno in qualcosina loro".

NUOVO MODULO - "Il 4-2-3-1? Bisogna avere la convinzione in quello che fai, se ce l'hai prima o poi riesci. L'importante è continuare a provare e non stancarti mai, altrimenti è difficile andare avanti. Siamo in un bel momento ma dobbiamo continuare così e non rilassarci. Dobbiamo stare calmi e continuare a lavorare. Credo che il mister ha avuto il coraggio di giocare così, ma dopo dipende da chi va in campo dimostrare che si può fare. Questo discorso però non può restare in tre partite, bisogna continuare così nel futuro. Stesso modulo in Champions? Domanda da fare al mister, decide lui".

Juventus, Higuain parla di Dybala e del Napoli

DYBALA - La mancata stretta di mano tra Dybala e Allegri ha fatto scatenare diverse reazioni dei tifosi bianconeri: "Paulo sta bene, è tranquillo - prosegue Higuain - Lo ha detto anche il mister che è tutto apposto, sono cose che capitano. Lui è tranquillo e sa che è un giocatore importante per la Juventus".

MOMENTO POSITIVO - "Credo che la partita di ieri era una dimostrazione di forza e quello che dovevamo fare era dimostrare alla gente che la Juve non poteva sbagliare di nuovo in trasferta. Lo abbiamo fatto e speriamo di mantenerlo nel futuro. I gol? Sono felice, come ho detto sempre. Cerco di imparare dai consigli che mi danno. Sono appena sette mesi in questa squadra, sono veramente contento. Record di gol da superare? Speriamo di superarlo, io provo ad aiutare sempre la squadra. Ovviamente l'attaccante vive di gol, ma quando non arrivano bisogna comunque aiutare la squadra".

L'INTER - "Nella sua storia ha dimostrato di essere una squadra fortissima, ha tanti scudetti ed è un club da rispettare. Verranno a fare la loro partita, ma noi speriamo di allungare la striscia di vittorie consecutive in casa".

NAPOLI - La cessione nel calciomercato estivo è stata vissuta come un 'tradimento' dai tifosi azzurri. Il 'Pipita', però, non sembra preoccupato dal ritorno al 'San Paolo': "Sono cose che esistono nel calcio. Che dire, per me sarà un ritorno speciale. La sto vivendo in maniera tranquilla, esere nervosi è peggio".

