Calciomercato Inter, i tifosi non rivogliono Coutinho: "Biabiany e Santon ci bastano"

30/01/2017 17:53

CALCIOMERCATO INTER COUTINHO / Hanno inevitabilmente fatto il giro del web le dichiarazioni del Ds dell'Inter, Piero Ausilio, che ai microfoni di ESPNFC aveva clamorosamente aperto al possibile ritorno di Coutinho. Ceduto dai nerazzurri esattamente quattro anni fa, il talento brasiliano è poi esploso al Liverpool stregando i tifosi di mezzo mondo ed i top club europei. I sostenitori di fede interista, però, non vedrebbero di buon occhio il rientro a 'San Siro' dell'ex Vasco da Gama. Anzi, su Twitter in molti si sono schierati contro questo tipo di operazione.

" #Coutinho può tornare". Cit. #Ausilio . Sì, Suning spende 100 milioni, perché oggi quello vale, e Coutinho torna all' #Inter .

@InterCM16 mah..per me il direttore #Ausillio può pure stare tranquillo, non vedo in giro molte vedove di #Coutinho