Calciomercato Napoli, fatta per Gabbiadini al Southampton: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

30/01/2017 17:53

CALCIOMERCATO NAPOLI GABBIADINI SOUTHAMPTON / Dopo un lungo tira e molla, il Napoli e il Southampton hanno trovato l'accordo: come anticipato da Calciomercato.it, la fumata bianca per il trasferimento di Gabbiadini in Premier League è arrivata per una cifra di 17 milioni di euro più 3 di bonus. Inoltre agli azzurri andrà anche il 10% di una futura rivendita. Il calciatore firmerà un contratto da circa 2,5 milioni di euro fino al 2021.

L'incontro decisivo è andato in scena oggi nella sede della Filmauro a Roma. Il vertice tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, l'amministratore delegato Andrea Chiavelli e l'agente del calciatore Silvio Pagliari ha portato alla fumata bianca per il passaggio di Gabbiadini al Southampton, che è arrivato a presentare un'offerta da 17 milioni più di 3 di bonus, come rivelato da Calciomercato.it nei giorni scorsi.