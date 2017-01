Stadio Roma, il Codacons avverte: "Coinvolgeteci o ricorreremo al Tar"

30/01/2017 17:57

STADIO ROMA CODACONS / Ancora un intoppo per la costruzione del nuovo stadio della Roma. Attraverso una nota ufficiale del suo presidente Rienzi, il Codacons ha annunciato che "nessuna decisione potrà essere adottata senza la dovuta partecipazione dei cittadini. Si tratta infatti di provvedimenti che avranno un impatto enorme sulla città e su tutti i romani, e non è possibile non tenere in considerazione l'opinione degli utenti fruitori dello stadio e delle opere che saranno realizzate in città. Così come ci siamo attivati per la riqualificazione dello Stadio Flaminio, il Codacons intende intervenire nel procedimento sul nuovo stadio della Roma, e in tal senso abbiamo inviato oggi istanza urgente di partecipazione alla Conferenza dei servizi. In caso di mancato accoglimento delle nostre richieste, sarà inevitabile un ricorso al Tar per sospendere l'iter avviato".

M.R.