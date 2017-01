ACCADDE OGGI - Il tradimento di Ronaldo: dopo l'Inter, dice sì al Milan

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

30/01/2017 17:08

ACCADDE OGGI MILAN RONALDO / Barcellona prima, Real Madrid poi; Inter e poi Milan. Se c'è una cosa che non manca a Ronaldo Luís Nazário de Lima, per tutti il 'Fenomeno', è di certo il coraggio. Mica roba da poco vestire la maglia blanca dopo aver fatto gol con quella blaugrana, così come decidere di deliziare 'San Siro' sponda rossonera dopo aver incantato il popolo nerazzurro. L'attaccante brasiliano, invece, ha fatto tutto questo: il suo tour tra le grandi rivali si è chiuso il 30 gennaio 2007: nel calciomercato Milan irrompe la notizia dell'acquisto di Ronaldo dal Real Madrid. Sette milioni e mezzo la cifra spesa da Galliani per strappare il sì della società spagnola alla cessione del brasiliano, il cui feeling con l'allora tecnico delle 'merengues' Fabio Capello era ai minimi termini.

"Spero di diventare un sogno per i tifosi del Milan" le prime parole del Ronaldo rossonero tornato in Italia nel calciomercato di gennaio. E i primi sei mesi del brasiliano furono veramente importanti: sette gol in quattordici presenze e il piazzamento Champions conquistato in campionato, mentre il resto della squadra alzava la coppa dalle 'grande orecchie' (Ronaldo non poteva giocare avendolo già fatto con il Real).

Calciomercato Milan, il Ronaldo rossonero tra gol e infortuni

La prima stagione al Milan di Ronaldo è quindi positiva: il 'Fenomeno' dimostra di sapere fare ancora gol e ne realizza uno ogni due partite (alla fine saranno 7 in 14 partite). Il più importante, anche se inutile, è quello nel derby contro l'Inter: salutato con un eloquente striscione dai suoi ex tifosi ("Il pagliaccio è arrivato"), il brasiliano dimostra di non sentire l'emozione da ex e segna il gol del momentaneo vantaggio del Milan. I nerazzurri poi recupereranno e conquisteranno la vittoria (2-1) con la rete decisiva di Ibrahimovic, un altro che non ha avuto problemi a fare la spola nelle due metà di Milano.

Dopo i primi sei mesi, Ronaldo era atteso alla conferma nella seconda stagione milanista e invece il destino ha voluto altro. Fuori a inizio stagione per infortunio, torna a fine novembre, segna una doppietta contro il Napoli a gennaio poi il ginocchio va ko: intervento chirurgico, stagione finita e addio Italia. A giugno 2008 il Milan non gli rinnova il contratto e Ronaldo torna in Brasile per gli ultimi sussulti di una carriera senza frontiere.