30/01/2017 17:25

CHELSEA GORDON - Il Chelsea sarebbe pronto a fare un altro tentativo prima della chiusura del calciomercato per Craig Gordon, dopo un primo 'no' del Celtic per l'esperto portiere scozzese. 'Sky Sports' rivela della volontà del club allenato da Conte di puntare su Gordon come vice-Courtois nel caso in cui Begovic dovesse accettare la corte del Bournemouth.



G.M.