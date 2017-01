Inter, ESCLUSIVO Galante: "Bastava trovare l'allenatore giusto. Per lo scudetto..."

ESCLUSIVO

dall'inviata Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

30/01/2017 17:17

INTER GALANTE / Sette vittorie di fila in campionato, nove contando anche Europa League e Coppa Italia. L'Inter è in piena rimonta e domenica è attesa dalla prova più complicata, allo 'Juventus Stadium' contro i rivali di sempre. In vista del match e per fare il punto sulle ultime news Inter, l'inviato di Calciomercato.it allo 'Starhotels Business Palace', sede del calciomercato in queste ultimissime ore della sessione invernale, ha intercettato l'ex nerazzurro ed attuale direttore sportivo del Chiasso, Fabio Galante: "Come avevo già detto: l'Inter ha una buona squadra, bastava solamente trovare l'allenatore giusto ed in grado di metterla in condizione - spiega Galante in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it - Gagliardini? È stato un innesto importante e ha dimostrato qualità delle quali tutti parlavano, anche dal punto di vista del carattere. Ha qualità, personalità e spessore tecnico".



In chiusura, Galante si sofferma sugli obiettivi stagionali di questa Inter: "Sicuramente può competere per un posto Champions e dare fastidio a Roma e Napoli. Per quanto riguarda il discorso scudetto i giochi non sono ancora chiusi, ma la Juventus ha qualcosa in più".