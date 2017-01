BUSINESS PALACE - Mainz, UFFICIALE la rescissione di Curci: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

dall'inviata Eleonora Trotta

30/01/2017 17:21

MAINZ UFFICIALE CURCI / Gianluca Curci dice addio al Mainz, club che milita in Bundesliga. Con una nota sul suo sito ufficiale, la squadra tedesca ha annunciato la risoluzione consensuale con l'ex portiere della Roma, che adesso può accasarsi altrove a costo zero.

Come appreso da Calciomercato.it, Curci è stato proposto a diverse squadre, tra le quali il Bologna. Per lui si tratterebbe di un ritorno nel club rossoblu, avendoci giocato per due stagioni dal 2012 al 2014.

M.D.A.