30/01/2017 17:06

CALCIOMERCATO SAMPDORIA / Prosegue il pressing del Crotone sulla Sampdoria per Ante Budimir. La punta centrale è l'obiettivo numero uno dei calabresi che, come riporta 'Sky', starebbero continuando a contattare i doriani con la speranza di chiudere l'affare già entro stasera. L'anno scorso Budimir è stato tra gli artefici della promozione in Serie A del Crotone.

M.D.A.