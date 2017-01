Sampdoria, Muriel sulla Roma: "Giusto premio, ci mancava solo il risultato"

30/01/2017 16:57

SAMPDORIA MURIEL - Luis Muriel è stato un fattore ieri nella sorprendete vittoria della Sampdoria contro la Roma. Gol e assist per il colombiano, trascinatore della formazione di Giampaolo: "È stata una grande partita, alle prestazioni che stavamo facendo mancava solo il risultato. Lo abbiamo ottenuto ed è il premio per tutto quello che avremmo meritato e non abbiamo raccolto in questo periodo - ha detto Muriel a 'Samp TV' - Sono contento perché questo risultato ci dà tranquillità. Abbiamo dimostrato di essere una squadra che non molla mai, che lotta fino alla fine e che contro cui ogni partita la devi giocare fino al 90', altrimenti gli facciamo gol. Abbiamo anche dimostrato che sappiamo rimontare le partite e che nelle gare importanti ci siamo sempre".

G.M.