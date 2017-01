Manchester United, Mourinho: "Rifiutata maxi offerta cinese". Poi punge Rooney

30/01/2017 16:41

MANCHESTER UNITED MOURINHO CINA / La Cina vuole importare campioni per innalzare il livello del suo campionato. Oltre ai calciatori, però, nel mirino ci sono anche gli allenatori. Uno di questi è José Mourinho che in una intervista a 'GQ' rivela: "Ho rifiutato una grossa offerta proveniente da un club cinese. So che altri allenatori in Premier League hanno criticato i giocatori che fanno questa scelta, ma non io. Resta il fatto che quando si rinegozia il contratto di un calciatore e gli si propongono 5 milioni di sterline all'anno, mentre altrove gliene propongono 25 milioni, diventa un problema... In Cina propongono somme che i club europei non si possono permettere. Anche se alla fine, il giocatore che vuole partire può essere quello che non hai voglia di trattenere" conclude il manager del Manchester United, lanciando di fatto una frecciata a Wayne Rooney, vicino a trasferirsi in Estremo Oriente.

M.R.