Montpellier, UFFICIALE: salta la panchina di Hantz

30/01/2017 16:35

MONTPELLIER HANTZ - Cambio di guardia al Montpellier. Costa carissimo infatti la pesante sconfitta per 5-1 di venerdì contro il Marsiglia di Garcia a Frederic Hantz, esonerato quest'oggi dal sodalizio di Ligue 1. In attesa di trovare un sostituto, il Montpellier ha affidato la squadra a due vecchie conoscenze del club francese come Gasset e Printant. Hantz, in panchina dal gennaio 2016, paga la difficile situazione di classifica che vede la squadra al momento al 15° posto e in piena zona retrocessione.



G.M.