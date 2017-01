30/01/2017 15:57

CALCIOMERCATO JUVENTUS PASTORE / Il nome di Javier Pastore torna a ruotare in orbita Juventus. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo francese 'France Football' il trequartista argentino sarebbe sempre nel mirino dei bianconeri. L'ex palermitano non ha mai nascosto di amare l'Italia ed il calcio italiano, ma il Paris Saint-Germain non ha intenzione di cederlo in queste ultime ore di mercato.

M.R.