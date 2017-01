Tianjin Quanjian, UFFICIALE: Pato sbarca in Cina

30/01/2017 15:54

PATO TIANJIN QUANJIAN - Come ampiamente anticipo da Calciomercato.it, Alexandre Pato sbarca in Cina per proseguire la sua carriera con la maglia del Tianjin Quanjian. Il club cinese allenato da Fabio Cannavaro ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex attaccante del Milan, versando 18 milioni di euro nelle casse del Villarreal. Pato si aggiunte all'ingaggio delle scorse settimane di Witsel da parte del Tianjin Quanjian.



G.M.