Milan, Montella nei guai: lungo stop per De Sciglio e Bonaventura

30/01/2017 15:34

MILAN DE SCIGLIO BONAVENTURA / Non c'è il temuto interessamento dei legamenti per Mattia De Sciglio ma l'infortunio del terzino del Milan non è comunque cosa da poco conto: come si legge su 'sportmediaset.it', gli esami cui si è sottoposto hanno evidenziato una distorsione alla caviglia con tempi di recupero tra le 3 e le 4 settimane. Più grave del previsto invece l'infortunio di Bonaventura: per il problema agli adduttori sono necessari ulteriori accertamenti ma il timore è che lo stop sarà ancora più lungo di un mese.

B.D.S.