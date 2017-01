30/01/2017 15:01

CALCIOMERCATO LAZIO INZAGHI - Simone Inzaghi, alla vigilia del match di Coppa Italia contro l'Inter, lascia uno spiraglio in entrata per il calciomercato della Lazio: "Penso che sia chiuso, poi mai dire mai con il mercato - ha sottolineato il tecnico in conferenza stampa - In ogni caso ci sono dei valori importanti e abbiamo dimostrato di poter rimanere in alto con questa rosa".

G.M.