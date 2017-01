Daniele Trecca (@danieletrecca)

30/01/2017 15:16

FOTO CM.IT WALACE AMBURGO / Walace è in Germania: il calciatore brasiliano, accostato anche alla Lazio, è ad Amburgo con il suo agente, Rogerio Braun. L'interesse del club tedesco per il 21enne centrocampista del Gremio nasce da lontano: già in estate ci fu una trattativa avanzata.