IL PROTAGONISTA DEL MERCATO: Dani Alves

Maurizio Russo

30/01/2017 15:08

CALCIOMERCATO JUVENTUS DANI ALVES / "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta". La Juventus da anni ha fatto il suo motto della bandiera bianconera Giampiero Boniperti. Ecco perché, nonostante da diverse stagioni stia facendo incetta di trofei a livello nazionale, a Vinovo non ci si accontenta mai. Il grande obiettivo della 'Vecchia Signora' è quello di trionfare anche fuori dai confini italiani ed alzare quella Champions League che manca da oltre 20 anni. A tal fine, il calciomercato Juventus viaggia sempre su due binari: da un lato giovani talenti che rappresentano il futuro, dall'altro campioni già affermati con grande esperienza internazionale. In tale ottica va letto l'arrivo a costo zero la scorsa estate di Dani Alves, tre volte campione d'Europa e del Mondo con il Barcellona. Il terzino brasiliano è appena tornato a disposizione di Allegri che ancora non la ha fatto esordire dopo la frattura del perone dello scorso 27 novembre. Ma già nella prima parte della stagione il suo posto nell'undici titolare non era così scontato come dimostrano le panchine in big match come quelli contro Inter e Napoli. Difficile che possa già dire addio alla Juventus in questa finestra di mercato, anche se le offerte dei club cinesi non mancano: Hebei Fortune, Tianjian Quanjian e, soprattutto, Shanghai SIPG sono pronte a coprirlo d'oro.

Calciomercato Juventus, Dani Alves già ai saluti

Nato a Juazeiro e cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Bahia, fa il suo esordio in prima squadra appena maggiorenne fornendo due assist e subendo un fallo da rigore. Nell'estate del 2002 viene preso in prestito dal Siviglia, che poi a gennaio dell'anno dopo lo riscatta per una somma complessiva di un milione di euro. Nelle sei stagioni in Andalusia conquista due Coppe Uefa, una Supercoppa Europea, una Coppa del Re ed una Supercoppa spagnola. Nella sessione estiva di calciomercato del 2008 fa il salto di qualità passando al Barcellona per 32 milioni di euro più bonus che porteranno la cifra totale a 35,5 milioni. Con i blaugrana vince tutto quello che c'è da vincere (23 trofei complessivi, ndr) compreso lo storico 'sextuple' del 2009. Dopo otto stagioni in Catalogna decide di tentare una nuova avventura e, da svincolato, si accasa alla Juventus che gli fa firmare un contratto biennale con opzione per un'altra stagione esercitabile dal club bianconero. Il suo attuale valore di mercato, considerata l'età, si aggira intorno ai 2-3 milioni di euro.