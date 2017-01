Inter, Zanetti: "Pioli non è un traghettatore. Messi e Verratti..."

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

30/01/2017 14:34

INTER ZANETTI PIOLI / Tra campo e calciomercato: Javier Zanetti si è soffermato su tutte le news Inter. Ai microfoni di 'Rai Gr Parlamento', il vicepresidente nerazzurro è partito dalla serie di risultati positivi della squadra di Pioli: "Merito del grande lavoro di ragazzi, mister, staff. Stiamo facendo un'ottima rincorsa, i ragazzi ci credono: sinceramente è stato un turno positivo per noi, abbiamo guadagnato dei punti da chi c'è davanti. Siamo consapevoli che c'è tanto da fare. Per noi è una settimana importante: domani c'è la coppa Italia e poi prepareremo la partita di domenica che è altrettanto importante.

COPPA ITALIA - "Domani per noi sarà una partita importante contro una squadra difficile da battere e in palio c'è una semifinale alla quale teniamo. Pioli è arrivato all'Inter con entusiasmo, si è inserito bene nella nostra realtà e stanno dimostrando grandi valori umani. I risultati stanno arrivando e spero si possa continuare su questa strada".

VALORE - "Sapevamo i valori di questa squadra, dovevamo metterli in pratica. Dopo un inizio con tante difficoltà, Pioli ha saputo superare i problemi e ora abbiamo una squadra con grande fiducia, grande entusiasmo, che se la giocherà fino alla fine. Non sarà semplice, ma questa squadra tenterà fino alla fine di arrivare in Champions. Per noi sarebbe un risultato importante visto anche come abbiamo iniziato la stagione. Stiamo pensando partita dopo partita".

GAP JUVE - "La Juventus è meritatamente prima, sta dimostrando grande continuità. Noi siamo partiti con qualche difficoltà e le stiamo superando. Stanno venendo fuori i nostri valori. Tutte queste vittorie ci dà la certezza dia ver trovato la base per il futuro ma già pensare alla squadra del prossimo campionato è prematuro. Finiamo il campionato e poi in maniera consapevole faremo acquisti che ci permettano di rinforzare la rosa".

JUVE-INTER - "E' una partita molto sentita, non serve caricarle perché hanno uno spessore immenso per la storia delle due società. Si affrontano due squadre che attraversando un ottimo momento e speriamo di fare una grande gara. Prendere un calciatore dalla Juve? Ce ne sono tanti tra i bianconeri di grandi giocatori. Dybala è un grande campione e spero che faccia bene anche in Nazionale. Lui vicino all'Inter? Chi non lo vorrebbe nella sua squadra, ma siamo contenti dei calciatori che abbiamo in rosa".

JOAO MARIO-GAGLIARDINI - Zanetti parla anche del craque del momento, Joao Mario, finalmente protagonista in nerazzurro insieme a Gagliardini: "A centrocampo abbiamo tanti uomini di grande qualità: loro, Banega, Brozovic, Kondogbia. E' bello avere tutti questi calciatori a disposizione con il mister che può alternarli".

HIGUAIN VS ICARDI - "Sono due grandi attaccanti. Mi auguro che Mauro venga convocato in Nazionale, in questo momento l'Argentina ha bisogno di calciatori di questo calibro. Mauro sta dimostrando che ha grandi qualità, è giovane e se continua così avrà un grandissimo futuro. Fuori dal campo dimostra di tenerci tanto a questa società".

MESSI - "Conosco bene Leo e sta molto bene a Barcellona: credo che resterà lì ancora per molto tempo".

SUNING - "Questa società crede molto nell'Inter. E' un gruppo serio e con grandi ambizioni. Pioli per noi non era un traghettatore, volevamo costruire qualcosa di importante. Serviva tempo, purtroppo abbiamo iniziato con qualche difficoltà e la stiamo superando. Questa squadra ha margini miglioramento ma dopo questi risultati possiamo lavorare con serenità. Suning ha rispetto per la storia dell'Inter e sogno di tornare ad essere protagonisti. La proprietà è molto vicina, ci sostiene. Si può costruire qualcosa di importante. Siamo un gruppo solido e unito: vogliamo far funzionare la squadra fuori e in campo".

AVVERSARIO CHAMPIONS - "Dopo tutte le vittorie che abbiamo fatto soltanto in questo weekend abbiamo guadagnato su Roma e Napoli. Sono entrambe pericolose e lotteranno fino alla fine. Ci sono anche Lazio, Milan: è un campionato equilibrato e con poca differenza. Loro dovranno venire a 'San Siro': sono due squadre molto pericolose".

TERZINI - "La squadra ha trovato grande solidità e per questo riesce a non prendere gol. Sia D'Ambrosio che Ansaldi stanno facendo molto bene, Danilo ha anche segnato. Serve fiducia, credere in questi ragazzi, poi se c'è la possibilità di rinforzare in quelle posizioni lì per avere una competitività che alzi la qualità della squadra lo faremo. In questo momento siamo contenti dei nostri difensori".

SCUDETTO - "Se continuano a dimostrare questa continuità sarà molto difficile".

VERRATTI - "E' un grandissimo centrocampista e lo sta dimostrando. In questo momento noi vogliamo pensare a quello che può essere la fine di questo campionato e vedere dove arriviamo. Poi con calma vedremo quali sono le opportunità e quali calciatori possono rinforzare la squadra".

MORATTI - "E' contanto come tutti noi. E' sempre vicino a noi, farà sempre parte della famiglia Inter per tutto quello che ha fatto. Ha dato tantissimo a livello umano per questi colori".

MILAN - "Non sono informato su questo argomento. La cosa importante è che Inter e Milan tornino ad essere protagonisti. Il calcio mondiale ha bisogno di queste due società".