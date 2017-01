Calciomercato Juventus, la risposta del Wolfsburg per Luiz Gustavo

30/01/2017 14:31

JUVENTUS LUIZ GUSTAVO - Porta in faccia alla Juventus. Luiz Gustavo, a meno di colpi di scena, non sbarcherà a Torino in questa sessione del calciomercato. Olaf Robbe, Ds del Wolfsburg, allontana forse definitivamente la possibilità di un passaggio del centrocampista brasiliano in bianconero: "Sono soltanto rumors, Luiz Gustavo resterà con noi", ha sentenziato a 'Kicker' il dirigente dei 'Lupi'. Sfuma così un'altra pista in mediana per Marotta, che in queste ultime ore della finestra invernale potrebbe virare sul romanista Paredes.

G.M.