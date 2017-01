30/01/2017 14:15

ROMA GERSON LILLE - Gerson è ad un passo dal Lille come raccolto nelle scorse ore da Calciomercato.it. Il giovane brasiliano dovrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto in Ligue 1: 5 milioni di euro per il prestito oneroso e poi altri 13 milioni per il riscatto a giugno come riporta 'Sky Sport'. Gerson, che attualmente è sotto contratto fino al 2021 con la Roma, lascerebbe così la Capitale dopo soli sei mesi.



G.M.