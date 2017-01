31/01/2017 02:11

ALAVES FEMENIA RINNOVO / L'Alaves vuole blindare Kiko Femenia. Il tecnico del club spagnolo - secondo quanto riportato da 'fichajes.net' - starebbe spingendo per il prolungamento del contratto del calciatore. Femenia, accostato al Valencia in passato, va in scadenza a giugno.

M.S.