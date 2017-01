Calciomercato Inter, Ausilio su Coutinho: "Il mio rimpianto più grande. Ma non escludo il ritorno"

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

30/01/2017 13:52

CALCIOMERCATO INTER AUSILIO COUTINHO / Un talento ancora grezzo all'Inter, un vero top player mondiale al Liverpool. Proprio il 30 gennaio di tre anni fa, la dirigenza nerazzurra ufficializzò la cessione di Philippe Coutinho ai 'Reds' per circa 13 milioni di euro. Tre anni dopo, il brasiliano è esploso definitivamente diventando un leader nella formazione di Jurgen Klopp ed imponendosi come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. In occasione di questo 'anniversario' particolare di calciomercato, 'ESPNFC' ha intervistato il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, che racconta: "Per me è un grande rimpianto. Probabilmente il mio più grande rimpianto in oltre 20 anni di carriera all'Inter. Ho splendidi ricordi di Coutinho, sia come giocatore che come ragazzo. Quando è arrivato qui, ci ha subito colpiti. Era molto serio e voleva lavorare, vedevi che aveva tutto quello che serviva per andare avanti e per arrivare a fare quello che sta facendo ora".

Calciomercato Inter, Ausilio fa sognare: "Non escludo il ritorno di Coutinho"

Ausilio, poi, continua e lancia un messaggio che farà sognare i tifosi ed il calciomercato Inter: "La sua cessione va raccontata nel contesto del momento in cui è arrivato: non era pronto fisicamente e doveva abituarsi ad un nuovo tipo di calcio. Quando tornò dal prestito all'Espanyol, l'Inter aveva preso una nuova direzione. Avevamo cambiato ancora allenatore e stavamo cercando continuità, e cambiammo anche alcuni giocatori. Non era un momento facile per l'Inter, non solo per Coutinho. Dopo un anno non stava giocando regolarmente, ma avevamo visto che aveva talento. Avevamo però altri giocatori con più talento davanti, come Milito, Sneijder, Cassano e Palacio, per questo non trovava spazio. C'era poi un allenatore giovane, Andrea Stramaccioni, ed abbiamo dovuto venderlo. Abbiamo avuto questa opportunità di vendere un giocatore che non giocava e, poi, di prendere altri calciatore che erano più utili all'allenatore. Per questo abbiamo reinvestito acquistando Mateo Kovacic, che poi abbiamo venduto per molto di più al Real Madrid. Stavamo anche completando l'acquisto di Mauro Icardi dalla Sampdoria, per questo la cessione di Coutinho ci permise di chiudere l'arrivo di Kovacic ed andare avanti anche con Icardi. Ora abbiamo una proprietà molto forte, anche se il Financial Fair Play continua ad avere un impatto forte sulle nostre finanze, ma non posso escludere che in futuro Coutinho possa tornare e chiudere la carriera di nuovo all'Inter. E' qualcosa che possiamo sperare".