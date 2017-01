Calciomercato Latina, vicino l'arrivo del figlio di Rivaldo!

30/01/2017 13:59

CALCIOMERCATO LATINA/ Il Latina è pronto ad un colpaccio di mercato: il club pontino, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe molto vicino all'acquisto di Rivaldinho, il figlio del mitico Rivaldo, ex stella di Barcellona e Milan vincitore del Pallone d'Oro nel 1999. La trattativa sarebbe in fase di definizione sulla base di un prestito con diritto di riscatto a favore del Latina per il giovane talento di proprietà dell'Internacional di Porto Alegre.

S.F.