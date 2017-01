Calciomercato Milan, preoccupa De Sciglio: Laxalt colpo last minute?

30/01/2017 13:57

CALCIOMERCATO MILAN DE SCIGLIO LAXALT / C'è preoccupazione in casa Milan per Mattia De Sciglio. I rossoneri conosceranno nelle prossime ore le condizioni del calciatore, uscito per infortunio durante la sfida contro l'Udinese. Se il terzino italiano dovesse essere costretto a stare fermo per molto tempo non è escluso che i rossoneri decidano di tornare con forza sul calciomercato.

Le non perfette condizioni di Calabria e Antonelli non fanno, inonltre, dormire sonni tranquilli a Vincenzo Montella. Il Milan potrebbe così decidere di puntare su Laxalt. Gli ottimi rapporti tra Galliani e Preziosi sono noti. Chissà che non decidano di chiudere ancora con un ultimo affare questo calciomercato.

Per il Genoa sarebbe pronta anche lo contropartita tecnica rappresentata da Vangioni, che ha trovato davvero poco spazio in rossonero e che potrebbe rilanciarsi col 'Grifone'.

M.S.