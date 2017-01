Calciomercato Bologna, clamoroso Mounier: i tifosi del Saint-Etienne non lo vogliono. Salta l'affare?

30/01/2017 13:32

CALCIOMERCATO BOLOGNA MOUNIER / Ha del clamoroso quello che sta succedendo in Francia. Il Saint-Etienne, solo pochi giorni fa, aveva annunciato ufficialmente l'accordo col Bologna per l'arrivo di Anthony Mounier. Strette di mano, poi il comunicato. Ma ora l'affare potrebbe clamorosamente saltare. I tifosi dei 'Verts', infatti, hanno accolto la notizia con uno striscione di protesta affisso al centro sportivo del club: "Mounier, i nostri colori non saranno mai tuoi" si legge. Tutta colpa di quel suo legame col Lione, club in cui è cresciuto ed acerrimo rivale del Saint-Etienne, e di quelle sue dichiarazioni e 'provocazione' sparse lungo la sua carriera. I tifosi l'hanno presa male ed il clima si è fatto subito rovente. Ora, raccontano in Oltralpe, l'affare potrebbe anche essere a rischio.



L.P.