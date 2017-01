30/01/2017 13:35

CALCIOMERCATO MILAN ELY / Rodrigo Ely sembra essere l'unico calciatore che potrebbe lasciare il Milan in queste ultime ore di calciomercato. Il brasiliano - secondo quanto riportato da 'Sky Sport' - volerà in Spagna per vestire la maglia dell'Alaves. Niente Crotone, quindi, che nei giorni scorsi ci aveva provato.

M.S.