Calciomercato Juventus, da Paredes a Luiz Gustavo: Marotta al lavoro

Mario D'Amiano

30/01/2017 16:10

CALCIOMERCATO JUVENTUS / Manca poco al gong finale del calciomercato di gennaio. Tra le squadre più attive in queste ore c'è la Juventus che, dopo aver acquistato Tomas Rincon, sta cercando un nuovo centrocampista da regalare ad Allegri. Marotta e Paratici lavorano alacremente e nelle prossime ore potrebbero decidere di chiudere per un nuovo rinforzo. Tra i nomi caldi in questo momento ci sono Leandro Paredes, Luiz Gustavo e Lucas Leiva a centrocampo, mentre sulla fascia sinistra sembra più lontana l'ipotesi Kolasinac, con Asamoah e Mattiello individuati come sostituti di Alex Sandro. Tuttavia, per il calciomercato Juventus restano da monitorare anche alcune situazioni in uscita, dove già c'è stata la partenza di Patrice Evra, volato al Marsiglia per trovare più spazio agli ordini di Rudi Garcia. Infine, si continua a trattare con Dybala per il rinnovo del contratto fino al 2021, mentre dall'Inghilterra si fanno sempre più insistenti le voci su un approdo di Max Allegri in Premier League. Da Luiz Gustavo a Paredes, passando per Allegri e il rinnovo di Dybala: Marotta lavora per il presente e il futuro del calciomercato Juventus.

Calciomercato Juventus, Marotta al lavoro: le ultime trattative

Prima della chiusura del mercato, quindi, i tifosi juventini potrebbero esultare per un nuovo acquisto. L'obiettivo primario, nonostante l'arrivo di Rincon dal Genoa, al momento sembra essere il centrocampo, dove negli ultimi giorni sono aumentati i calciatori in orbita bianconera. Se Hernanes dovesse essere ceduto, infatti, Marotta potrebbe accelerare le trattative già avviate.

La Juventus avrebbe presentato un’offerta di 25 milioni di euro per convincere la Roma a cedere Paredes. Per calciatore, che piace molto anche in Inghilterra, ci potrebbe essere un nuovo affondo nelle prossime ore, dopo l’ultimo assalto per Luiz Gustavo. Nonostante le smentite juventine e del talento argentino, l'interesse verso Paredes resta concreto.

Intanto, come già accennato, non è arenata l'idea di portare Luiz Gustavo a Torino. L'obiettivo del Wolfsburg è di cederlo a titolo definitivo per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Difficile che a queste condizioni si possa trovare un accordo al fotofinish, anche se si attende un nuovo rilancio juventino.

Nelle ultime ore, infine, per il centrocampo è spuntata l'idea Lucas Leiva, vecchio obiettivo interista. Munito di passaporto italiano, il mediano classe '87 al momento non riscalda troppo gli animi del club torinese, ma rappresenta un ottimo ed economico 'piano B'. Il Liverpool, alla ricerca di un mediano, potrebbe acconsentire alla sua cessione.

Sulla fascia sinistra, dopo le dichiarazioni di ieri di Marotta (che ha smentito l'affare Kolasinac), potrebbero non esserci nuovi arrivi, ma non è da escludere la possibilità di un tentativo in extremis per l'esterno dello Schalke 04. Altri nomi accostati di recente sono Spinazzola, Sime Vrsaljko e Ricardo Rodriguez (che piace anche all'Inter).

Sul fronte uscite, resta da monitorare la situazione di Hernanes, da molto tempo nel mirino del Genoa. Svanito l'interesse dei turchi del Fenerbahçe, i rossoblu potrebbero tentare un nuovo approccio nelle prossime ore. Infine, si attende anche la possibile cessione di Paolo De Ceglie, per il quale si è fatto avanti il Pisa di Gattuso.

Calciomercato Juventus, il futuro di Allegri e Dybala

Non solo acquisti e cessioni. La Juve è al lavoro anche per il rinnovo di Paulo Dybala. L'accordo col calciatore sembra ormai vicino, con i bianconeri pronti a soddisfare le richieste di circa 7,5 milioni di euro a stagione fino al 2021. Si discute su una percentuale in caso di rivendita in favore del giocatore e del suo agente, simile a quella che la scorsa estate portò Pogba. L'annuncio dovrebbe avvenire già il prossimo venerdì.

Intanto, nonostante le smentite di turno, continuano a intensificarsi le voci che vorrebbero Massimialiano Allegri diretto verso la Premier League nella prossima stagione. Sul tecnico italiano sarebbe fote il pressing dell'Arsenal, alla ricerca di eredi per il possibile 'dopo Wenger'. Le voci sull'addio di Allegri impongono alla Juve una riflessione sul prossimo tecnico: i nomi caldi in Italia sono Paulo Sousa e Luciano Spalletti, mentre i 'sogni' restano Simeone e Klopp.