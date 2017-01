Calciomercato Inter, dalle uscite al terzino: ecco cosa succederà nelle ultime ore

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

30/01/2017 12:49

CALCIOMERCATO INTER / Ultime ore di fuoco per il calciomercato invernale. Ad un giorno e mezzo dallo stop ufficiale alle trattative, c'è gran fermento e cresce l'attesa per le mosse in entrata ed in uscita dei club italiani. Protagonista sarà anche il calciomercato Inter, ancora alle prese con diverse questioni da risolvere. Senza scartare anche sorprese dell'ultimo minuto. La società ed il tecnico Stefano Pioli, infatti, hanno più volte ribadito che le manovre interiste in entrata sono da considerarsi concluse dopo l'ingaggio di Roberto Gagliardini, acquistato dall'Atalanta per una cifra che, bonus inclusi, potrebbe arrivare a sfiorare i 30 milioni di euro. Ma c'è chi assicura che qualcosa potrebbe ancora succedere, solo a patto però che si riesca prima a sfoltire ulteriormente la rosa.



Calciomercato Inter, da Ranocchia a Biabiany: ecco chi può partire. In entrata...



Gli obiettivi prioritari dei nerazzurri ad inizio gennaio, infatti, erano due: rinforzare il centrocampo con un elemento giovane e di qualità, e come detto è arrivato Gagliardini, e soprattutto tagliare i diversi esuberi cercando di portare la rosa dai 29 elementi iniziali a circa 23-24 calciatori. I primi passi sono stati mossi subito, con Felipe Melo volato al Palmeiras, poi sono partiti Jovetic destinazione Siviglia, Miangue al Cagliari e Gnoukouri all'Udinese. Adesso si attendono altre mosse. C'è il giovane Yao in partenza, ma l'ipotesi Bastia è ormai sfumata ed il Palermo sembra complicato, ma soprattutto Andrea Ranocchia: diversi club di Premier League si sono però defilati e pure l'interesse dello Zenit sembra in calo. L'ingaggio del centrale umbro complica l'affare, ma la dirigenza nerazzurra proverà comunque a piazzarlo nelle prossime ore. Attenzione poi alla posizione di Jonathan Biabiany, così come quella di almeno uno tra Yuto Nagatomo e Davide Santon. Cessioni che risultano, in ogni caso, difficili da piazzare. Per il giapponese infatti le ipotesi estere sembrano ormai lontane e la Fiorentina per bocca del Ds Corvino ("Non avrò nulla da fare nelle prossime 30 ore di calciomercato, almeno in entrata") ha chiuso gli acquisti, spegnendo quindi sul nascere le voci che volevano Santon nel mirino dei viola. Per l'ex Newcastle, dunque, si va verso la permanenza.



Ma se si dovessero concretizzare le cessioni preventivate dalla dirigenza interista, non va escluso un nuovo tentativo last-minute per un colpo in entrata. La priorità sarebbe rappresentata da un terzino, con l'ipotesi Ricardo Rodriguez che continua a far sognare. Comunque difficilissimo, se non impossibile, ora.