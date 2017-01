dall'inviato Alessio Lento (@lentuzzo)

30/01/2017 12:53

FOTO CM.IT JUVENTUS DANI ALVES/ Ci sarà tanta Juventus al 'Gran galà del calcio Aic', l'appuntamento dell'Assocalciatori, nel corso della quale verrà premiato l'11 ideale di Serie A e verranno premiati i migliori giocatori ruolo per ruolo. Qualche bianconero è già a Milano: Dani Alves è stato avvistato fuori dal Me Hotel di Milano, dove era presente anche Dybala prima di andare via.