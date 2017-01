West Ham, Sullivan 'saluta' Payet: "Venduto per preservare l'integrità della squadra"

30/01/2017 12:22

WEST HAM PAYET MARSIGLIA / Si è chiusa nel peggiore dei modi l'avventura di Dimitri Payet al West Ham. Dopo l''ammutinamento', il francese è stato ufficialmente ceduto ieri al Marsiglia, dove ha già militato dal 2013 al 2015, per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Ed attraverso il sito degli 'Hammers', il presidente comproprietario del club, David Sullivan, ha voluto precisare: "Il Club vorrebbe che sia registrato il suo sincero disappunto per Dimitri Payet che non ha mostrato lo stesso rispetto che il West Ham ed i suoi tifosi hanno mostrato nei suoi confronti, in particolare quando è stato premiato con un oneroso contratto di cinque anni solo un anno fa. Vorrei che sia chiaro che non abbiamo bisogno di cedere i nostri migliori calciatore e la decisione di lasciar partire Payet è stata presa in accordo con il desiderio del manager e nell'interesse dell'unità della squadra. Ad essere sincero, il mio Board ed io avremmo preferito tenerlo per fare di lui un esempio, perché nessun giocatore è più grande del club. Sono sicuro che con la qualità dei calciatori che abbiamo acquistato a gennaio, la squadra sarà più forte al termine della sessione invernale".

L.P.