Fiorentina, Saponara: "Seconda grande occasione. Non ho ambizioni superiori"

30/01/2017 12:06

FIORENTINA SAPONARA PRESENTAZIONE / Giornata di presentazioni in casa Fiorentina. I Viola dopo la partenza di Zarate hanno deciso di pescare dal calciomercato di serie A per rinforzare la squadra. Le ultime news Fiorentina sono, infatti, legate a Riccardo Saponara, proveniente dall'Empoli.

Prima delle parole di Saponara arrivano quelle di presentazione di Corvino: "Speravo di sentire la canzone certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano ma va be' la storia è questa Riccardo vero? La realtà è che a gennaio è un mercato di riparazione. Saponara è figlio delle tre componenti: come idea, partorita perché pensavo fosse possibile, come rafforzamento e anche come aggiustamento. "

Ecco le prime parole del fantasista da giocatore dei 'Viola':

"Dopo l'esperienza al Milan penso di essere pronto. Non vedo l'ora di cominciare. Quanto amore c'è per Fiorentina? In passato c'era già stata qualcosa con il direttore. Ecco perchè ha fatto questa illusione alla canzone. Arrivo qui con grandissima volontà e devo ringraziare anche l'Empoli che mi dà l'opportunità di approdare qui in un mercato complicato. Chiaramente ringrazio anche la Fiorentina e cercherò di ripagarli nel miglior modo possibile".

CALO - "Ad Empoli mi sono sempre trovato bene. Non è vero che sono stato triste ad Empoli e mi dispiaciuto partire per una seconda volta. Condizioni? E' da valutare, sono stato fermo qualche giorno e dobbiamo ancora stilare il programma di lavoro".

RUOLO PREFERITO - "Io ho espresso il miglior calcio sulla trequarti. Il ruolo dietro la punta è la mia preferita".

SOGNO - "Il mio sogno unico è quello di vestire la maglia della Nazionale. Sono in una grande squadre e non penso di avere ambizioni superiori. E' la mia seconda grande occasione. Sarri è stato il primo che ha capito il mio potenziale".

VALUTAZIONE ALTA - "Era certamente alta quella fatta dall'Empoli ma come si è visto non era così vincolante".

Fiorentina, Saponara: "Stupito da Chiesa, adoro Borja Valero"

Il centrocampista durante la presentazione parla dei suoi nuovi compagni: "Adoro Borja Valero, sicuramente dove gioca lui è un ruolo che potrei fare. Mi ha impressionato anche Chiesa. Ho conosciuto il presidente che mi ha espresso la sua soddisfazione per avermi portato qui. Sousa? Ci ho parlato prima ma vedremo cosa per recuperare dall'infortunio. Dove puoi migliorare? Penso di poter migliorare in tutto, avendo solo 25 anni. Devo crescere in ambienti così grandi come la Fiorentina. Lavoro da professionista come fanno tutti".

PROBLEMI ALL'EMPOLI - "Collettivamente abbiamo pagato le grandi aspettative e siamo entrati in difficoltà visti i tanti cambi".

MAGLIA NUMERO 21 - "E' una scelta estemporanea, non sono mai stato legato ai numeri".