Fiorentina, Corvino chiude il mercato in entrata: "Forse con Bonucci prenderemmo meno gol"

Federico Scarponi

30/01/2017 12:54

CALCIOMERCATO FIORENTINA CORVINO - La Fiorentina ha presentato oggi ufficialmente Riccardo Saponara, 25enne trequartista di Forlì, arrivato in prestito con obbligo di riscatto dai 'cugini' dell'Empoli. Durante l'incontro con la stampa, il direttore generale dell'area tecnica della 'Viola', Pantaleo Corvino, ha fatto un punto sulle possibili mosse del calciomercato Fiorentina da qui alla chiusura ufficiale della finestra di gennaio, quella altrimenti chiamata di 'riparazione'. Parole quelle del 67enne dirigente pugliese, che non faranno certamente molto piacere a tutti i supporters della formazione gigliata che speravano in qualche altro acquisto da parte della loro squadra.

"Non avrò nulla da fare nelle prossime 30 ore di calciomercato almeno in entrata - ha sottolineato in conferenza stampa l'alto dirigente dei toscani - In uscita faremo qualcosa. Tutto è migliorabile certamente ma bisogna vedere quando si possono fare. Nel mercato di gennaio è difficile trovare qualche difensore che possa essere superiore a quelli che hai. Il mercato non li offre al momento. Bisogna lavorare di gruppo, forse con Bonucci prenderemmo qualche gol in meno. Non ha senso questa volta fare l'elenco degli acquisti e delle cessioni essendo arrivati solo Saponara e Sportiello e partiti Lezzerini e Zarate. Badelji? (seguito da Inter, Milan, Roma e Juventus in Italia, ndr) Il suo procuratore quando ero a Bologna parlava ogni giorno. Da quando sono arrivato io qui parla meno, prima ogni settimana ed ora ogni mese. Non ho nulla da aggiungere. Roma interessata? A me non è venuto nessuno a chiedermelo. Chi ve lo ha detto? Sono notizie che raccogliete voi. Il rinnovo di Gonzalo Rodriguez (accostato al Leicester City, ndr)? Le trattative spesso ti permettono di trovare un incontro. Al momento è da considerare una trattativa dove ci sono delle richieste da una parte e delle altre dall'altra". Parole che sembrano lasciare poco spazio ai sogni e all'immaginazione.

Dunque, nulla da fare, almeno per il momento, per tutti quei nomi circolati in ottica 'Viola' durante gli ultimi giorni: dal 28enne centrocampista centrale brasiliano dello Zenit San Pietroburgo, Mauricio Josè de Silveira Junior, passando per l'attaccante dell'Atalanta, Alberto Paloschi (per il quale c'era stato un sondaggio con i dirigenti orobici), fino al possibile arrivo dell'ex Juventus Martin Caceres (ormai da sei mesi svincolato ma considerato troppo rischioso considerando i tanti infortuni avuti in carriera). Proprio sul 29enne difensore uruguaiano, Corvino ha affermato: "Ci sono intermediari che spesso parlano con voi e non con noi. Escono spesso cose quindi che non hanno senso".

Spazio invece alle cessioni. Dopo il tentativo fallito del Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro per Kalinic (i cinesi come Calciomercato.it ha anticipato in esclusiva si sono poi lanciati su Pato), avrebbe avuto lo stesso esito anche quello dell'Hebei Fortune per Borja Valero. Proprio a proposito dell'aggressività mostrata dai club cinesi sul mercato, Corvino ha commentato: "Stiamo subendo questo grande tsunami che sta alterando certe situazioni. Dobbiamo cercare di adattarci. 50 milioni per Kalinic? Il calciatore ha trasmesso i valori che vorrebbe trasmette la Fiorentina. Kalinic si è dimostrato uomo vero e non penso che torni indietro. Non so se c'è qualcuno che ci è arrivato a questa cifra. Anche se dovesse arrivare credo che non ci sarebbero problemi".

Uno tra i maggiori indiziati a lasciare Firenze, potrebbe quindi essere Josip Ilicic, specie proprio dopo l'arrivo di Saponara. Le voci su un pressing costante del Leicester di Ranieri anche per lui, non accennano a placarsi. In fin dei conti, lo stesso dirigente dei toscani, punta ad italianizzare la rosa: "La nostra idea è di creare un nucleo importante di italiani. La qualità è chiaro, poi, che devi prenderla dove ci sta ma è giusto che ci siano più calciatori italiani".