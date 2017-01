Real Madrid, scoppia il caso Ronaldo: ha insultato i tifosi?

30/01/2017 12:04

REAL MADRID RONALDO TIFOSI / Minuto 23 della sfida contro la Real Sociedad, punteggio ancora fermo sullo 0-0. Il 'Santiago Bernabeu' comincia a rumoreggiare, lamentandosi per la partenza sottotono del Real Madrid che non brilla e non segna. Cristiano Ronaldo riceve un passaggio, sbaglia il controllo e dalla tribuna partono i fischi per il fenomeno portoghese. La telecamera va subito in primo piano sul Pallone d'Oro che, rivolgendo lo sguardo alla tribuna, si lascia andare ad un eloquente "Figli di p*****a", pronunciato in spagnolo. Il video ha ovviamente fatto il giro del web, dove è infiammata la polemica dei tifosi.



L.P.