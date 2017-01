ZONA MISTA - Sassuolo-Juventus, Matri a Buffon: "Come Maradona e Pelé"

dall'inviato Alessio Lento (@lentuzzo)

SASSUOLO JUVENTUS/ Con uno strepitoso doppio intervento su Matri e Politano, Gigi Buffon ha mantenuto inviolata la porta della Juventus nel match che ha visto i bianconeri vincere in casa del Sassuolo. Una dimostrazione di forza da parte del capitano juventino commentata in zona mista dal suo vecchio compagno di squadra Alessandro Matri: "Qual è il segreto di Buffon visto che per anni mi sono allenato insieme a lui? Non serve allenarsi insieme a lui, serve guardarlo - ha dichiarato Matri ai cronisti presenti tra i quali l'inviato di Calciomercato.it - Da venti anni gioca sui campi, quindi si apprezza tutto di Gigi, è un professionista esemplare, un fuoriclasse del calcio perché rientra nei giocatori come Pelé e Maradona nel suo ruolo, quindi c'è solo da imparare a guardarlo".

"Sapevamo di trovare una squadra con tanta voglia di vincere, adesso la Juventus ha adottato anche un nuovo stile di gioco che le permette di sfruttare al meglio tutto il potenziale offensivo e per noi si è messa subito in salita la partita.

"Trovarsi sotto dopo dieci minuti? Quando affronti la Juventus sai già cosa ti aspetta, con una squadra del genere dei cercare di rimanere in partita il più possibile, se vai in svantaggio diventa dura. Sicuramente nel secondo tempo c'è stata una reazione, ho avuto un'occasione che avrebbe riaperto la gara. Ci teniamo la reazione nella ripresa e speriamo ci serva come esperienza".